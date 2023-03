¡Tremenda fiesta! Estudiantes de San Marcos aprovechan árbol caído y organizan yunza

Estar lejos de casa no impide que las personas puedan seguir con sus festividades tradicionales. Esto lo saben bien decenas de estudiantes residentes de la Universidad San Marcos, quienes no dudaron en realizar una yunza. La fiesta se hizo viral en las redes sociales.



¡Se armó la jarana!

Yommm (@yommm27) mostró cómo ella y decenas de estudiantes de la Universidad San Marcos realizaron una yunza. Esto debido a que aprovecharon un árbol caído producto de las fuertes lluvias que azotaron Lima por el ciclón Yaku. La joven universitaria documentó cada instante de la tradicional fiesta, haciéndose viral en TikTok.

En el video se puede apreciar a los residentes del centro de estudios cortar con un hacha el árbol y cargarlo entre todos para llevarlo a la fiesta. Luego de llegar a su destino, los alumnos comenzaron con las celebraciones.

Una yunza viral

El clip se volvió viral en la plataforma de TikTok. Hasta el momento, el video cuenta con más de 227 mil visualizaciones, 16 mil ‘me gusta’ y más de 280 comentarios.

“Cinco años en la San Marcos y recién me entero que hacen yunza”, "Eso es vivir", "San Marcos es más que una universidad", “Qué raro que justo se haya caído un árbol cerca a la fiesta”, “Como extraño la universidad”, "No es el premio, es la experiencia", "Nunca dejen que eso se pierda", “Eso es vivir la juventud”, "Eso es tener identidad", "Que no se pierda esa costumbre", son algunos de los comentarios del video.

Una gran fiesta

En otro video publicado por la misma cuenta de TikTok, se puede ver cómo los estudiantes celebraron de gran manera la ‘yunzada’.

En el clip se vio a los alumnos bailando alrededor del árbol, además de participar en la yunza con los respectivos machetazos. El video tiene más de 9 mil vistas.