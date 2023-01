Tiktoker abrió cuenta en Onlyfans y ganó 508 dólares en su primer día

Tras la pandemia, Onlyfans se convirtió en una de las plataformas más populares. Tanto hombres como mujeres generan cuantiosas sumas de dinero vendiendo contenido para adultos.

Sin muchas expectativas, la tiktoker Dan Aguilera abrió un perfil y la respuesta que obtuvo en su primer día la dejó sorprendida.

¿Cuánto ganó en Onlyfans?

La influencer, conocida por su usuario @paranorglamm, necesitó un par de horas para obtener resultados con su nueva cuenta de contenido exclusivo. Junto a una de sus amigas reaccionaron para subir el video a TikTok.

“Me hice una cuenta de OnlyFans y esto gané en un día”, escribió Dan en el clip. Para su sorpresa, en pocas horas, generó siete mil pesos mexicanos, aproximadamente 350 dólares.

“Te juro que no creí que alguien quisiera ver mis chi…”, admitió la influencer. Al terminar el día, la ahora modelo de Onlyfans, logró conseguir 508 dólares, es decir 9800 pesos méxicanos.

Usuarios pidieron tutorial

La reacción de la tiktoker mexicana alcanzó los 3.1 millones de reproducciones. De inmediato, recibió más de 4 mil comentarios de los usuarios. Es más, muchos internautas le pidieron que hiciera un video tutorial sobre cómo hacerse una cuenta en la plataforma para adultos.

“Necesito tu asesoría”, “¿Cómo le hago para que mi marido no se de cuenta?”, “Ella siendo empresaria”, “Pero pasa tutorial, hermana”, “Yo también quiero vivir ese sueño”, “¿Esto es una señal”, “Yo hice 16 mil pesos en 2 días”, “Son señales que me envía el universo”, “Ayúdame, ya tengo la cuenta, pero no tengo suscriptores”, comentaron algunos usuarios.