Transeúnte se encontró con un carro mal estacionado y no dudó en caminar sobre él [VIDEO]

Los transeúntes exigen que se respeten sus derechos en la vía pública, más aún con conductores que no siguen las reglas, aunque en algunas ocasiones, lo muestran de maneras extremas. Este video que se ha hecho viral en redes en donde un transeúnte toma acción ante una imprudencia por parte de un conductor.

Transeúnte camina encima de un auto

En redes sociales se ha hecho popular un video en el que una persona graba la imprudencia de una persona al estacionarse encima de la vereda por donde tienen que pasar las personas. Lejos de pasar por el costado, el hombre decidió hacer otra cosa.

Lee también: Venezolana regresa a su país y le pide a su mamá “chaufa con papa a la huancaína” [VIDEO]

El hombre comenzó a grabar lo que había ocurrido y mostró con la cámara de su celular que el carro estaba estacionado en la vereda. Fue entonces que caminó por encima del carro para pasar al otro extremo que era bloqueado por el coche.

Este video fue colgado a su cuenta de TikTok en donde muestra lo ocurrido. La publicación no ha tardado en hacerse viral y hasta el momento ya pasó el medio millón de reproducciones y cuenta con miles de comentarios.

Lee también: Usuaria de TikTok critica restaurante de Bad Bunny: “Apesta. El servicio es lento y grosero”

Las redes sociales se dividieron

Los usuarios en redes se dividieron y es que por una parte algunos indicaban que es la única forma de hacer respetar los derechos como transeúnte ante estas irresponsabilidades de algunos conductores. Sin embargo, hubo gente que defendió al dueño del auto y que les parecía una falta de respeto lo que había hecho y hasta contradictorio, porque exige respeto, pero él no respeta. Lo que sí es cierto es que el dueño del auto no apareció en el video así que no se supo qué habrá pasado con él.