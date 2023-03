¡Un amor peculiar! Joven acompañó a su hermana a conocer a su novio de Free Fire

El amor siempre supera todo si es real y mutuo. Una joven, junto a su familia, acompañó a su hermana a un terminal de buses para que pueda conocer a su novio del videojuego Free Fire. El video se hizo tendencia en las redes sociales, pues estos casos son pocos comunes en el mundo.

Novios de Free Fire

Shaddowss (@keylacamilaok), publicó un video en TikTok donde acompaña a su hermana a un terminal de buses para que pueda conocer personalmente a su novio. Ambos muchachos dieron inicio su amor gracias al videojuego Free Fire, y después de varios meses pudieron encontrarse por primera vez.

En el video se puede apreciar cómo la muchacha espera a su enamorado en el terminal de buses. La espera generó nervios en muchos, debido a que el muchacho no bajaba del carro. Después de algunos segundos, el joven apareció y se fundió en un abrazo con su novia, dejando una linda imagen de amor.

Un encuentro más que especial

El clip, el cual fue publicado hace solo un día, se hizo viral en cuestión de horas en la plataforma china. Hasta el momento, cuenta con más de cinco millones y medio de reproducciones, 398 mil me gustas y más de 4300 comentarios.

"Por un momento pensé que era el chiquito que bajo antes", "No se tiró un emote bien insano al bajar, ahí no es amiga", "Mi amiga me dijo que en Free Fire se consiguen más novios que en Tinder", "Yo solo me fijé en el niño y la niña recibiendo a su papá", "Pensé que era uno de los viejos y luego pensé que era el niño", "Yo conocí a mi novia por Free Fire también, actualmente seguimos juntos y tenemos una hija", son algunos de los comentarios del video.

Free Fire crea amor

En otro video TikTok (@wendysxf), se puede ver cómo un muchacho viaja de Chile a Argentina para conocer a su novia de Free Fire.

En el clip se puede visualizar el trayecto del joven hacía Argentina, todo con el fin de ver por primera vez a su novia de 3 años. Hasta ahora, el video cuenta con más de 21 millones de reproducciones.