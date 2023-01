Pasar el control de maletas en los aeropuertos es un momento de suma ansiedad, debido a las diferentes restricciones que tienen. En este caso, un joven fue grabado por sus amigos mientras lo detuvieron, por tener presuntamente un objeto ilegal.

El misterioso objeto ilegal

En el vídeo se mostró cómo un nervioso chico es expuesto por el trabajador del aeropuerto. El empleado sacó todas las cosas de la maleta para indagar si había algún objeto ilegal.

En las imágenes, no se pudo distinguir bien qué son los primeros paquetes azules que sacaron de la maleta. Algunos usuarios teorizaron que se trataba de preservativos, debido al texto que colocó la creadora del vídeo: “Miren todo lo que traía, para cuidarse según él”.

La escena continuó entre las risas del joven y sus amigos. Finalmente, el trabajador le mencionó que debe sacar un artículo al fondo de la maleta para revisarlo. El chico cambió su expresión, pero hizo lo que le indican.

La sorpresa embargó a todos los presentes, luego de que descubrieran que el objeto “ilegal” eran unas esposas de policía. “¿Trajiste unas esposas? ¡Ay wey!”, preguntaron los amigos en tono cómplice, al joven detenido.

Internautas se preguntan qué más había en la mochila

Decenas de usuarios en TikTok, comentaron y compartieron el gracioso vídeo viral que publicó la usuaria @ruthortizsque. El clip acumuló alrededor de 4 millones de reproducciones en la plataforma y más de 100 mil me gusta.

“El campeón iba bien preparado”, “Él iba a divertirse”, “¿Y lo dejaron pasar o se lo quedaron?”, “va a salir en Alerta Aeropuerto”, “¿De qué trabaja tu amigo?”, “Una vez me detuvieron y no me permitieron tocar la maleta”, fueron algunos divertidos mensajes que dejaron en el vídeo.