¡Un recuerdo para siempre! Mujer se tatúa la mano de su hija y conmueve miles de internautas

Los tatuajes son para toda la vida, es por ello que antes de elegirlos, uno debe de pensarlo seriamente. Como el caso de una joven madre, quien decidió tatuarse la palma de la mano de su hija y su decisión cautivó a miles de personas en redes sociales.

Un recuerdo para toda la vida

Un estudio de tattoos publicó en su cuenta principal de instagram, el emotivo tatuaje de una mujer, quien quería plasmar un recuerdo de su pequeña. Y es que la progenitora se animó a que le dibujaran la mano de su heredera.

Cabe recalcar, que el vídeo muestra el preciso instante en que realizaron todo el trabajo.

Al inició, utilizaron la mano de la infante para delimitar el diseño en la piel de la madre, luego colocaron un papel transfer con los datos de la menor. Cuando la mujer estuvo satisfecha con el diseño, el tatuador comenzó a plasmarlo en piel.

Luego de unos segundos, se retiró el restante de tinta, utilizando una espuma especial. Es preciso mencionar, que los resultados enternecieron a los tatuadores, quienes enfocaron el diseño final.

Usuarios conmovidos con el diseño

El contenido audiovisual publicado por el local @lelearttattoo en la plataforma de TikTok, acumuló más de 6 millones de reproducciones. Pero no solo eso, los internautas no dudaron en conmoverse con la decisión de la joven madre, pues consideran que es un gran recuerdo de alto valor sentimental.

Es preciso mencionar, que muchos de ellos también compararon el diseño, con las tarjetas con la huella del pie de sus hijos, aquellas que las madres guardaban en su álbum de fotos.

“Si llego a tener un hijo, me lo haré”, “No me gustan los tatuajes, pero si es uno así, me lo hago”, “Hasta me dan ganas de tener uno y hacérmelo”, “Me encanto, que lindo recuerdo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.