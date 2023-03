¡Un rotundo no! Tatuadora no quiso realizarle un tattoo machista a una clienta y se vuelve viral: “Me parece triste”

Las locuras de amor suelen superar todo tipo de raciocinio en las personas y pueden crean momentos incómodos. Por ejemplo, una tatuadora dio a conocer una triste experiencia luego de negarse a realizar un tatuaje por su contenido machista.

Leidy Mora (@leidy_mora666), una usuaria de TikTok, publicó un video donde muestra su negativa realizar un tatuaje machista a una mujer. La tatuadora reveló que la muchacha quería tatuarse la frase "Propiedad de Víctor, por siempre". Esto desató la molestia de la trabajadora.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar a esto, sororidad, ética, o que simplemente no quiero ser parte de estas cosas. Se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien ‘propiedad de Víctor'. Por qué alguien se quiere tatuar propiedad, tú no eres una cosa, me parece triste, esto no era un chiste, era una cotización en serio. Todavía estoy en shock de que alguien quiera tatuarse propiedad de Víctor”, mencionó la joven colombiana.

La tatuadora se hizo viral

El video, el cual fue publicado hace tres días, se hizo tendencia en TikTok. Al cierre de la nota, el clip cuenta con más de 650 mil visualizaciones, 109 mil me gustas y más de 2400 comentarios.

“Ojalá nadie quiera hacerlo”, "Te amo, mil gracias por no hacerlo", “Soy tatuadora y a mí me ha tocado tapar tantos tatuajes así”, “Ya estoy en contra de tatuajes de parejas, ahora menos con uno diciendo ‘propiedad’”, “Ojalá que el haberle negado el tatuaje la haga pensar mejor”, “Es lo mejor, nadie debería hacerlo, sobre todo por amor propio”, “Pues me encantó tu respuesta, está bien amar pero eso suena como si fueras un objeto”, “La verdad es que tienes razón”, son algunos de los comentarios del video.