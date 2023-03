Familia prepara caldo de gallina para ver el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en 'Magaly TV, la firme': “Lo que hace el chisme”

Magaly Medina se ha caracterizado por exponer a reconocidos personajes de la farándula nacional. Y ante el anuncio de un nuevo ampay, una numerosa familia decidió juntarse en la sala de su hogar para ver la revelación cenando un rico caldo de gallina.

La escena se ha hecho viral en las redes sociales y ha generado decenas de comentarios.

Expectantes por el ampay

Jhon Carmen (@jhoncarmen.pe), un usuario de TikTok, publicó un video donde mostraba a todos los miembros de su familia en la sala de su casa para ver el nuevo ampay de Magaly TV, la firme.

Inspirados por el chisme, los grandes y pequeños del clan familiar no quisieron perderse la última primicia de la popular conductora de televisión. Pero, no quisieron presenciar el ampay con el estómago vacío, por lo que decidieron preparar un tradicional caldo de gallina.

Lee también: Esposa embarazada de Paolo Hurtado anuncia final de su matrimonio de 10 años

Esto generó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes aseguraron que el calor y una sopa no son una buena combinación en estos momentos. “Lo que me sorprende es que están comiendo sopa en este calor”, “Mi mamá también hace sopa en pleno verano”, “Asu, cuando mi mamá hace sopa en pleno calor, yo simplemente no como”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.

Lee también: Esposa de Paolo Hurtado se confiesa con 'América hoy' tras ampay: "Tengo un embarazo de riesgo"

El clip se volvió viral, alcanzando más de 42 mil reproducciones en TikTok. Asimismo, cuenta con más de 3000 comentarios. "Existendos momentos que unen a la familia: La Navidad y los ampays de Magaly", "El poder del chisme", "Más allá de todo, mis respetos que bonita familia".