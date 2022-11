Una ciudadana mexicana vivió el viaje de su vida y no precisamente por disfrutar de paradisiacos sitios turísticos, sino porque se percató que estaba viajando a Estados Unidos luego que su aerolínea le cambiara -por error- el lugar de su destino.

La usuaria de TikTok, @marijosegam decidió comprar unos pasajes aéreos de ida y vuelta de Chiapas a la ciudad de Guadalajara. La joven cuenta que adquirió estos boletos con la firme ilusión de realizar un viaje de turismo interno.

Todo iba de maravilla hasta que decidió tomar su vuelo de regreso. Es ahí donde su situación cambia por completo. La muchacha, según su testimonio, fue abordada por trabajadores del aeropuerto cuando se encontraba esperando el llamado para su abordaje.

Los funcionarios la trasladaron a otra zona de embarque y subió confiada a otro avión que no era el suyo. Ya al interior de la aeronave, se percató que su asiento se encontraba ocupado, sin embargo, con ayuda pudo conseguir otro asiento.









No se dio cuenta a donde iba

Según confiesa la mujer, los tripulantes del avión le alcanzaron unos documentos de Aduanas redactados en inglés para ser llenados. Es ahí, donde comienza a sospechar.

“Cuando estoy en el avión, me pasan la declaración de Aduana (…) me entero que el viaje iba para Seattle. Le pregunto a la azafata por qué todo estaba en inglés y que no tengo pasaporte. Ella me pregunta que cómo viajaba si no tengo ese documento. Le dije que es un viaje nacional”, explicó.

La joven azteca contó que no tuvo más remedio que permanecer en el avión y viajar con dirección a los Estados Unidos, sin imaginar lo que le podría suceder.





Sin documentos

Una vez en tierras americanas, sin visa ni pasaporte, logró que los funcionarios extranjeros se apiaden de ella agilizando el proceso de regreso a su país de origen. Incluso, le otorgaron un permiso especial para quedarse en los Estados Unidos sin pasar el riesgo de ser detenida por indocumentada.

Luego de unas horas, agentes policiales de la localidad le ayudaron a abordar un nuevo avión rumbo a la ciudad de Guadalajara.

Tras pasar por toda esta aventura y conocerse su caso, las autoridades de su país iniciaron las investigaciones y lo primero que realizaron fueron solicitarle las explicaciones del caso a la aerolínea responsable.

Tras estos hechos, la ciudadana mexicana decidió contar toda esta historia en TikTok, alcanzado en pocas horas millones de visitas y cientos de comentarios de diferentes usuarios de dicha plataforma.