¡Medida extrema! Joven confiesa que usa barba artificial para poder caminar por la noche

Las mujeres viven en constante peligro. Ante ello, muchas toman medidas extremas. Una joven española, por ejemplo, ideó un plan que ha sido elogiado en las redes sociales. ¿De qué trata?

Una táctica precisa

Mariana es una joven española que tiene más de 800 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok. A través de un video, la influencer contó la estrategia que tiene que emplear para caminar tranquila por las noches: usar una barba artificial.

“Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, mencionó la joven mientras mostraba la barba a la cámara.

La muchacha también explicó la razón por la que guardaba aquel objeto: “Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, resaltó la española.

Sin embargo, indicó que la barba genera miedo en los transeúntes. “Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, expresó la joven mientras tenía puesta la barba.

“Si alguien me pone algo malo en los comentarios es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”, sentenció.

Recibió elogios

La española fue elogiada por idear tan inteligente plan. Aunque otros lamentaron que tenga que tomar esta medida para sentirse segura en la calle.

“Buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”, “Es muy buena idea, me pienso comprar una y hacer lo mismo que tú”, “No te lo pongas solo de noche porque te ves hermosa”, “Es buenísimo, nunca lo hubiera imaginado”, “Es la mejor idea que he visto de verdad, muchas gracias”, “Triste pero cierto”, son algunos de los comentarios del video.