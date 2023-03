¡Higiene intergaláctica! Hombre encuentra "baño para astronautas" en Centro de Lima y sorprende a usuarios: “Ahí muchos perderán”

Los servicios higiénicos son importantes para toda galería. Sin embargo, algunos son muy diferentes a lo habitual. En un TikTok, en el que se pudo ver cómo un hombre encontró un baño al que se debe subir por una escalera de bomberos.

Baño inusual

El hecho no tardó en hacerse viral en redes sociales. Mediante una cuenta de TikTok (@jonathanflowke), miles de usuarios pudieron conocer el peculiar baño ubicado en una reconocida galería del Centro de Lima. Sorprendido por la estructura del lugar, el hombre decidió mostrar la entrada a este lugar, al que bautizó como “baño para astronautas”.

Lee también: Profesor de la UNI se vuelve viral por jalar a alumno que no puso su nombre en trabajo

De acuerdo con las imágenes, el señor quedó en shock por el impresionante ingreso a los servicios higiénicos. Lo más llamativo de la situación es que la única forma de entrar al baño del establecimiento es trepando por escaleras.

“Bueno, señores, acá en Colmena, justo aquí en el Acorey, tenemos un baño un poco fuera de lo normal. Un baño es a ras del suelo, pero tienes que subir para ir al baño jajaja”, mencionó el hombre en el transcurso del clip de 25 segundos.

“Baño público para astronautas”, se logra leer en la descripción del video, el cual recibió cientos de comentarios.

Lee también: ¡Qué sad! Joven se quiebra al responder como le fue en el tercer examen de la UNI

Se rieron del lugar

“Tú has ido a los masajes, no mientas”, “Escalera al cielo”, “¿Qué pasa si estoy ajustando y me hago en las escaleras?”, “Esos lares me los conozco”, “Solo en el Perú se encuentran esas cosas”, “Ojalá no llegue cuando esté con las justas”, “Después de haberte lavado las manos, tienes que bajar con guantes”, “Ahí muchos perderán”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.