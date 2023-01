Joven se queda con 20 céntimos para su pasaje y lo pone en la 'maquinita' para recuperar: "Cereza, manzana"

Se jugó el todo o nada, pero le salió mal. En el siguiente viral, un muchacho se encontraba en apuros porque no tenía dinero para su pasaje de regreso a Los Olivos. Sin muchas opciones, el joven quiso ganar algo en la famosa 'maquinita de habilidad', pero la suerte lo abandonó.

El chico perdió sus 20 céntimos y se declaró ateo porque la ayuda divina jamás llegó. El video se encuentra en TikTok y es tendencia en las redes sociales.

La suerte no estaba de su lado

El usuario '@jrodriguez085' decidió compartir su historia de fracaso. El joven fue de visita al distrito de La Molina, pero cuando revisó sus bolsillos se dio cuenta que apenas tenía 20 centavos, lo cual era muy poco para pagar su pasaje de regreso.

Sin embargo, encontró un local que tenía la famosa 'maquinita de habilidad' y decidió que haría el intento en conseguir uno de los premios en efectivo. El muchacho apostó sus monedas sin éxito y perdió en dos intentos.

"Mano, la última ya. Si no, me voy. Confió que si Dios existe me va hacer ganar... La última vamos a meterle naranjita", dijo mientras esperaba el resultado de su tercer intento, el cual fue un fracaso. "Pu** ya, soy ateo", respondió molestó el joven.

"Nunca entendí como se jugaba eso", "En La Molina dudo que haya esas maquinitas", "Eso pasa por perder la fe en campanita", son los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación. El video de TikTok cuenta con 189.5 mil 'me gusta' y 2.3 millones de visualizaciones.