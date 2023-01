¡Emotivo encuentro! Guacamayo se emociona al ver a bebe recién nacido y su reacción se vuelve viral en redes

Un guacamayo se ha convertido en la sensación de las redes sociales luego de que su dueño publicara un video donde se muestra al ave entusiasmada por conocer al nuevo integrante de la familia.

La reacción del pequeño animal con el bebé recién nacido se ha hecho viral y ha enternecido a cientos de internautas.

La reacción del ave

En las imágenes, se ve como una joven familia española descansaba sobre el sillón de su sala cuando, de pronto, aparece en escena su mascota alada.

El guacamayo, que lleva de nombre Blue, se mostró inquieto por conocer al recién nacido, por lo que su dueño lo ayudó a presentarse ante el nene.

El ave siguió las indicaciones y se acercó tranquilamente. “¿No es bonito?, hay que cuidar al bebe”, le mencionó el padre del niño.

La primera reacción del animal es de pura curiosidad. Miró fijamente al niño que reposaba sobre el regazo de su madre, aún con un poco de desconfianza. Luego de unos instantes, se emocionó y abrió sus alas para presentarse. “Enséñale lo bonito que tú eres, enséñale la alita”, mencionó el dueño para animar a su exótica mascota.

Ave conmueve corazones en TikTok

La enternecedora escena fue publicada por el usuario @sfinje en TikTok y ya cuenta con alrededor de 3 millones de vistas. También, obtuvo más de 2 mil comentarios en los que los usuarios se conmovieron con la reacción del ave.

“Que locura es increíble la sensibilidad de los animales enhorabuena”, “Luego dicen que los animales no entienden y no tienen sentimientos. Un video hermoso”, “Que bonito cuando le dice: enséñale tus alitas al bebé”, “Estoy llorando por un guacamayo que no conozco”, fueron algunos comentarios que dejaron en el vídeo.