Hombre conmueve a las redes sociales por trabajar con su hijo llevándolo en una caja de delivery: “No tengo con quién dejarlo”

Algunos padres de familia tienen que trabajar con sus hijos en brazos. Pero, lo que vive un señor ha conmovido a las redes sociales.

Un papá fue captado llevando a su hijo en la caja de delivery que emplear para trasladar sus pedidos. La escena se hizo viral y generó decenas de comentarios.

¡En la caja de delivery!

Vía Szeta (@mauroszeta) publicó un video donde mostró a un repartidor llevando a su hijo en la caja de delivery. La acción fue muy criticada por muchos usuarios, pues ponía en peligro la integridad del menor. Pese a todas las críticas, la historia dio un giro de 180 grados cuando se conoció el contexto de todo.

En otro video publicado en Twitter por Pablo Martínez Carignano (@pmcarignano), se pudo conocer la verdadera historia del padre de familia. El señor aseguró sentirse apenado por exponer a su bebé, pero mencionó que no tenía con quién dejarlo.

“Venía de repartir y me iba para la casa de mis papás... No tengo con quién dejarlo. Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo que pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada. Me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, en la calle”, mencionó el padre de familia.

Bebé viral

El video, el cual tiene una duración de 22 segundos, se hizo tendencia en la plataforma de Twitter. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 318 mil visualizaciones.

"El automovilista usando el celular al volante también es indignante", "Esto fue un caso que se hizo viral. Obviamente hay que entender la necesidad. Pero se puso en peligro la vida de un menor. Y no solo en moto se da. En coches observas a chicos viajando en la luneta y algunos en el asiento delantero", "La realidad de muchos", "Muy peligroso, se puede caer el chico o un automóvil lo puede aplastar si no ve que hay un chico", son algunos de los comentarios del video.

Este video nos estremeció. Ver a un nene en la caja de reparto de una moto nos hizo, como a todos, temer por su vida.

Presentimos que detrás de esta situación de inseguridad vial había algo más. Por eso nos propusimos desde @InfoSegVial dar con el conductor de la moto. 🧵👇 https://t.co/2EhPrAwCOs pic.twitter.com/xxNZuLe8ad — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) October 22, 2022