Joven realiza una exposición explicando los motivos por los cuales su novio debe comprarle una cartera: "Pasa el PPT"

La creatividad es uno de los factores más importantes para encender la llama del amor. Y eso lo entendió muy bien una joven quien realizó una exposición sobre las razones por las cuales su novio debería comprarle una cartera.

La escena fue subida a TikTok y se hizo viral en cuestión de horas.

¡Tremenda presentación!

Berenisse (@bere_nisse), una usuaria de la red social china, publicó un video mostrando la exposición que realizó sobre las razones por las cuales su pareja debe comprarle una cartera.

Lee también: Joven realiza "tesis" para pedirle a una muchacha que sea su enamorada: “Es un profesional del amor”

“La primera razón es que me harías un amorcito muy feliz. Aquí se puede ver la cartera, la cual yo necesito. La segunda es que estoy enamorada de las carteras, son mi motivo de vivir y las necesito en mi vida. La tercera razón es que si no me compras la cartera voy a estar muy triste siempre. Por último, porque soy el mejor amorcito que has podido tener en tu vida”, se le escucha decir a la joven en el video.

Finalizando, la muchacha agradeció la atención y el tiempo brindado por su enamorado, quedando con la expectativa de conseguir su regalo. El video hizo que miles de usuarios reaccionen a este curioso clip.

Petición viral

El clip, el cual tiene una duración de casi un minuto, se hizo viral en TikTok. Hasta el momento, cuenta con más de 136 mil reproducciones, alrededor de 6900 me gustas y más de 250 comentarios.

Lee también: ¡Tremendo caballero! Joven carga a una muchacha para cruzar una pequeña inundación y evitar que se moje: “Ese muchacho me llena de orgullo”

“Suma puntos el outfit para la presentación”, “Pasa la PPT”, “Tesis aceptada”, “Quiero saber si lo logró”, “Excelente presentación”, “Necesitamos ser amigas”, “La presentación suma puntos y la explicación fue muy bien detallada”, “Haré uno para que lleven a la playa”, son algunos de los comentarios del video.