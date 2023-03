Joven visita a su novia, pero suegro aprovecha y lo manda a construir una pared: “Tiene que hacer méritos”

Un particular hecho se ha vuelto viral en TikTok. Un joven, quien fue a visitar a su novia, terminó construyendo una pared a pedido de su suegro.

La escena se volvió tendencia en la plataforma china y dejó ciento de comentarios.

¡Sumó puntos!

Angie Sandoval (@angiesandoval36) publicó un video donde muestra un hecho curioso. En el clip, se ve a su enamorado trabajando junto a su papá en la construcción de una pequeña pared. Esto con el objetivo de evitar que el agua de las lluvias ingrese a la casa.

Lee también: Joven realiza "tesis" para pedirle a una muchacha que sea su enamorada: “Es un profesional del amor”

En el video, cuyo título es "Suegrito, yo solo venía a ver a su hija", se puede apreciar al joven poniendo los ladrillos en el piso para empezar a armar el pequeño muro. De acuerdo con las imágenes, el muchacho buscaba finalizar rápido la construcción para pasar un tiempo con su pareja.

Fue un acto de amor

El clip, que fue publicado hace tres días, se hizo rápidamente viral en TikTok. Al cierre de la nota, contaba con tres millones de reproducciones, 2100 comentarios y más de 74 mil me gustas.

Lee también: ¡Tremendo caballero! Joven carga a una muchacha para cruzar una pequeña inundación y evitar que se moje: “Ese muchacho me llena de orgullo”

“Recuerdo que una vez mi papá pidió que le hiciera el caño y resultó que al martillar rompió el tubo del agua y nos inundamos”, "Tienen que ganar puntos", “La mamá de mi novia me hizo cocinar una vez cuando se enfermaron todos en su casa de gripe y mi novia me llamo según porque no podía salir y estaba mal”, “Yo solo fui una vez, por una semana y termine trabajando de todo, desde allí no voy ni con invitación pongo excusas”, “Tiene que hacer méritos”, "A mí me hicieron cargar bolsas con arena", son algunos de los comentarios del divertido y peculiar video.