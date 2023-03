Joven camina por peligroso sardinel para llegar a la casa de su novia y suegra lo ayuda usando una escoba: "El más querido"

Muchos buscan superar cualquier adversidad para estar cerca de sus seres amados. Y esto fue confirmado en un video publicado en TikTok en donde se puede apreciar a muchacho haciendo equilibrio en un sardinel para llegar a la casa de su enamorada.

La curiosa situación no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde recibió cientos de comentarios.

Locuras de amor

Un usuario de TikTok (@sotovikmich), mostró la peligrosa forma que empleó un joven para llegar a la vivienda de su enamorada. Esto lo realizó en medio de las lluvias torrenciales que golpean duramente la ciudad de Puebla, en México.

El muchacho se dejó llevar por el poder del amor y se animó a atravesar un complicado camino rumbo a la vivienda de su amada. En vista de que las lluvias causaron una inundación en la vía pública de su localidad, el joven tuvo que caminar de puntitas a través de una pequeña vereda.

Para la alegría de miles de usuarios, el hombre enamorado llegó a su destino de manera exitosa. Tras lograr su objetivo, fue muy bien recibido por su novia, quien atinó a abrazarlo.

Vivienda inalcanzable

La curiosa escena fue captada y compartida a través de la plataforma de TikTok, donde registró más de tres millones de visualizaciones. Además, alcanzó más de 677 mil me gusta y más de dos mil comentarios.

“La daba la escoba para ayudarlo jajaja”, “La inalcanzable”, “Definitivamente a uno no la han querido nada”, “Póngale música dramática”, “Si no me va a hacer así, no quiero nada”, “Definitivamente nunca he tenido un amor bonito”, “Dónde lo conseguiste”, “Para cuando me tocará uno así”, "Todos hablando de lo bonito de la acción, Yo viendo los zapatos blancos", fueron algunas de las reacciones más llamativas.