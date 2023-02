Perrito es invitado a matrimonio y su dueño tuvo que ver la ceremonia desde fuera: “Siempre espectador, nunca protagonista”

¡Tiene mejor vida social! Los perros suelen agradarles a muchas personas. Y esto ha quedado demostrado en un reciente video publicado en TikTok.

En el clip, se puede apreciar a un perro en una ceremonia matrimonial. Pero, lo sorprendente es que su dueño se quedó en la puerta.

La escena se hizo viral en las redes sociales y ha generado cientos de comentarios.

Perrito sociable

A través de una cuenta de TikTok (@murph_holbox), miles de personas pudieron conocer la historia de un tierno perrito que fue invitado a una ceremonia matrimonial.

Lo más llamativo es que el dueño del animal fue completamente excluido del evento.

“Nunca se me va a olvidar el día que invitaron a mi perro a una boda. Sí, leíste bien, lo invitaron a él y a mí no, míralo ahí en su lugar en la ceremonia. Yo siendo siempre espectador y nunca protagonista. La novia bien feliz. Al llegar debías de tomarte una foto y dejarla en un álbum para que los novios tengan un recuerdito de los asistentes. Le tomé la suya al niño. El Murph hasta salió en la foto familiar y yo solo viendo. No puedo creer que mi perro tenga más amigos que yo”, menciona el amo del can durante el video.

De acuerdo con las imágenes, todos los invitados de la ceremonia se tomaban fotos con el tierno perrito. Por su parte, el dueño del can solo pudo observar los lindos momentos protagonizados por su mascota.

Invitado de lujo

La curiosa escena fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, donde registró más de tres millones de visualizaciones. Asimismo, cuenta con más de 709 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios.

Tras presenciar el divertido clip, miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para postear sus respectivos comentarios. “El perro: vine con mi chofer”, “Se comporta mejor que los niños”, “Ese día algo cambió dentro de Lotso”, “Me ofende que no le pusieron corbata”, “Es para la buena suerte del matrimonio”, fueron algunas de las reacciones más curiosas.