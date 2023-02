Perrita ingresa a restaurante con cartel y causa sensación en las redes sociales: “No estoy embarazada, estoy gordita de tanto comer”

Los perros siempre llaman la atención. Pero, una joven no esperó que una perrita en un restaurante la sorprendiera con un cartel de "advertencia".

La escena se hizo viral en redes sociales y genero decenas de comentarios.

“No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir”

La cuenta de TikTok (@neshaori) compartió un video donde se ve a una perrita caminando entre las mesas de un restaurante familiar.

La mascota estaba acercándose a cada comensal, esperando que le dieran un poco de comida.

Lee también: Perrito es invitado a matrimonio y su dueño tuvo que ver la ceremonia desde fuera: “Siempre espectador, nunca protagonista”

Sin embargo, la perrita tenía amarrado en el cuello un cartel con una frase resaltada. Al ver este papel, la tiktoker se acercó para grabar más de cerca lo que decía. “No me den más comida por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir. Ayúdenme con mi dieta. Gracias”, era la frase escriba en el cartel sobre el lomo de la mascota.

La creadora del TikTok no dudo en compartir el clip en la plataforma, y diferentes usuarios también quedaron asombrados por el mensaje.

Seguidores se enternecieron con la perrita comelona

El video obtuvo más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de TikTok. Los internautas comentaron la gran idea de sus dueños de colocarle el mensaje como collar. Además, algunos se identificaron con la perrita.

Lee también: Perrito causa sensación en gimnasio al entregar agua en montacarga: “Yo quiero un entrenador así"

“Necesito ese cartel en mi cuello”, “Yo hago eso si veo un perrito en el lugar donde estoy comiendo”, “Yo también parezco embarazada pero no lo estoy”, “Que no lo vea mi mamá, porque me pondrá un cartel así”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.