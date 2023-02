Venezolana viaja a Ecuador para conocer a su novio virtual y la "chotean" porque no era "igual a la foto"

¡La rechazaron por su físico! Muchas personas están dispuestas a hacer locuras por el amor que sienten por su pareja. Esto quedó demostrado en un reciente video de TikTok, en el que se dio a conocer la triste historia de una inmigrante venezolana en tierras ecuatorianas. Y es que la mujer viajó a ese país junto a su hija para conocer a su novio virtual, quien la terminó rechazando.

Triste por el rechazo

El amor no es para todos. Mediante una cuenta de TikTok (@kevinnasevilla), miles de personas pudieron conocer el triste caso de una mujer venezolana. Inspirada por el amor, la joven caribeña decidió viajar a Ecuador junto a su pequeña hija para conocer a su novio virtual. Sin embargó, el hombre decidió rechazarla de la peor manera.

De acuerdo con sus declaraciones, la muchacha empezó a trabajar de vendedora ambulante, luego de ser rechazada por su enamorado virtual que conoció por WhatsApp.

"El muchacho me pagó los pasajes y todo. Llegamos a un acuerdo, o sea, que yo me iba a venir para Ecuador a vivir con él y con mi hija. En lo que llego acá, luego de que me mandó el pasaje, él me recibió en el terminal y todo. Ahí fue donde me dijo que no le gusté. Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó. Yo quedé en la calle”, explicó la joven en el transcurso del video.

Apoyo de usuarios

La triste historia fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de ocho millones de visualizaciones. Además, registró más de 304 mil ‘me gusta’ y más de ocho mil comentarios.

“Es culpa de los filtros”, “Pero si ella es hermosa”, “La tristeza en su mirada, pero si es bonita, ánimos, todo pasa por algo”, “Mami, eres bella, todo es un propósito en la vida, ve el lado positivo”, fueron algunas de las reacciones más llamativas de la publicación.