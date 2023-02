Influencer casada con multimillonario sobre las mujeres independientes: "No son felices. Yo nunca he pagado algo en mi vida”

Linda, una influencer muy conocida en Estados Unidos, ha causado revuelo en las redes sociales luego de afirmar que las mujeres independientes viven menos felices.

La joven, que comparte en Instagram su vida de lujos, confesó que ser una “esposa mantenida” le evita las preocupaciones económicas.

La sorprendente declaración de Linda

La influencer (@lionlindaa) fue entrevistada en un programa de YouTube llamado Love Don't Judge donde dio detalles de su vida. En sus declaraciones mencionó que las mujeres independientes y de relaciones modernas no son felices.

En la entrevista dijo que su pensamiento viene gracias a su padre, quien le daba todo lo que ella le pedía. Además, decidió abandonar sus estudios de Medicina para cuidar a su esposo Ricky.

“Mi papá quiere que haga algo con mi vida. Siempre quiso que yo fuera médico y ese también era mi sueño. Pero, a partir de ahora, mi enfoque está en mi matrimonio”, mencionó orgullosa la influencer.

Vivir sin preocupaciones es su prioridad

Por otro lado, profundizó sobre las relaciones de las mujeres modernas. En su discurso, enfatizó que las mujeres que comparten gastos no son felices y que no es natural pagar 50/50. “Nunca he pagado una factura en mi vida”, indicó. En cambio, dice que su vida de “mantenida” es mejor, pues siente que es la mejor manera de vivir.

Además, reveló que su esposo gana más de 150 mil dólares al mes y puede vivir sin preocupaciones.



Las declaraciones de Linda han causado revuelo en las redes sociales. Sin embargo, está orgullosa de su vida, pues presume que no necesita conocer sobre pagos, ya que su esposo se encarga.