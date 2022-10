Maestra responsabiliza a los padres por problemas de educación a través de una carta

La carta de una maestra jubilada se hizo viral en redes sociales luego de que revelara que aparte del sistema educativo, existiría otro gran problema: los padres. La difusión del material ha generado comentarios positivos y negativos.

La protagonista de la historia se llama Lisa Robertson, una docente que señaló a través del texto que muchas personas no tienen la menor idea sobre el funcionamiento del sistema educativo, sin embargo, se quejan de este.

“Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no han estado dentro de una clase decidiendo cómo arreglar el sistema educativo”, escribió.

Le hecho toda la culpa a los padres

Para Robertson la culpa es de los padres, ya que algunos no educan bien a sus hijos en casa, lo que genera que varios niños no tengan modales ni valores. “Los docentes no son el problema. Los padres son el problema. Ellos no les enseñan a sus hijos modales, ni el respeto que deben tener sus hijos en la clase”.

Asimismo, aseguró que los jóvenes de ahora no tiene disposición alguna de hacer bien las cosas, pues suelen olvidarse siempre los útiles escolares en casa. “El niño viene a la escuela con zapatos que cuestan más que toda la ropa que se pone el docente, pero no trae ni papel ni lapicero, y esos elementos se los debe pagar el docente de su propio bolsillo”.

Por otro lado, no dudo en mencionar a la “doble moral” de los padres, quienes sólo se quejan del sistema educativo, más no hacen mea culpa en la crianza. “Miran a las escuelas y dicen ‘el sistema educativo falla’, pero deben mirar también la responsabilidad de los padres y estudiantes”.