Hombre pierde ojo debido al cáncer y lo reemplaza por prótesis que brilla en la oscuridad

Un hombre originario de Estados Unidos perdió un ojo a causa del cáncer, sin embargo, más allá de entristecer con la noticia, decidió crear una prótesis que tuviera diversas funciones, como por ejemplo alumbrar lugares oscuros.

El protagonista de esta historia se llama Brian Stanley y es ingeniero de profesión. Cabe resaltar que además de haber logrado superar la enfermedad, pudo probar su última creación tecnológica en él mismo.

A través de su cuenta personal de Instagram, Brian decidió compartir cómo era el funcionamiento de su llamativo experimento. Tras ello, gran cantidad de usuarios lo felicitaron por haber convertido su problema en una oportunidad.

Luego de ser operado, el ingeniero no quiso utilizar lentes ni tampoco un parche que pudiera cubrir el orificio, todo lo contrario, se creó una prótesis ocular para así poder tapar la marca que dejó la intervención. Brian no se avergüenza en lo absoluto de mostrar su ojo brillante a todo el mundo.

Usuarios se mostraron sorprendidos con la creación

El material audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente un millón de visualizaciones, más de 100 mil likes y casi 3 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Yo también quiero uno así”, “Me encanta, es precioso”, “Que increíble, por casualidad no tendrás uno así tipo Terminator t800”, “¿Cómo puedo hacer para comprarte uno igual?”, “Sería aún más genial que se convierta en cámara”, “¿Tu ojo no se pone caliente al usarlo?”, “Si tu ojo lleva batería podrías dejar de ver si esta se acaba”, “Creo que me sobra un ojo jajaja yo también quiero uno”, “Bro, usa uno de Sharingan como Kakashi”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.