Mujer acepta que besen a su novio a cambio de dinero, pero luego se molesta

En TikTok se ha vuelto muy común que influencers salgan a las calles para hacer contenido, ya sea haciéndole preguntas incómodas a los transeúntes o proponiéndole cualquier tipo de reto a una pareja de enamorados.

En esta ocasión, una joven accedió a que su novio besara a otra mujer por la suma de siete mil pesos mexicanos, es decir, casi 1 500 soles. El hecho se llevó a cabo en un centro comercial ubicado en la ciudad de México.

En el clip compartido por el creador de contenido ‘Hot Spanish’, se puede observar cómo el tiktoker va aumentando la oferta, hasta que una pareja que se encontraba paseando de la mano decide aceptarla.

A pesar de haber dudado en un inicio, los jóvenes aceptaron el reto a cambio de dinero. Cabe resaltar que Hot Spanish señaló que el beso debía ser largo, sin embargo, fue tan apasionado que la muchacha prefirió retirarse del lugar al sentirse incómoda con la situación.

Usuarios se mostraron sorprendidos con el beso

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 50 millones de visualizaciones, más de 4 millones de likes y casi 40 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Era un beso no comerle la cara jajaja”, “Ni aunque me den permiso podría hacer algo así”, “No me gustó dice y tuvieron que detener el beso jajaja”, “Jajajaja me dio coraje nomás de imaginarme que fuera el mío “, “No se querían soltar parecían imanes jajaja yo ni por toda la plata del mundo lo dejaría”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.