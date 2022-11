Familia deja a su perro en el techo y este aprovecha para bajarse hasta la ropa interior

Un perrito juguetón destrozó la ropa de sus dueños que estaba tendida en el techo. El can fue grabado por un vecino cuando cometía su travesura. El video se ha vuelto viral en TikTok.

Firualis juega con ropa lavada de sus dueños

En el video difundido por el usuario @yulyt26, se puede ver a un perrito de color blanco saltar y divertirse ‘bajando’ la ropa que estaba colgada en la azotea de sus dueños.

Una vecina que se encontraba haciendo teletrabajo se ganó con el momento y no desaprovechó la oportunidad para captar las imágenes de Firualis haciendo travesuras ante la ausencia de sus dueños.

En las imágenes, se ve al perrito correr por todo el techo llevando la ropa interior de sus dueños, mientras que en el suelo estaban regados polos, medias y otras prendas.

Perrito se vuelve viral por travesura, pero cibernautas temen castigo de sus dueños

El video del perrito jugando con la ropa recién lavada de sus dueños en el techo causó sensación en la red social. El clip acumula más de 2.8 millones de reproducciones y miles de comentarios. A muchos cibernautas les causó gracia la travesura del can, mientras que otros se mostraron preocupados de la reacción que puedan tener los dueños cuando encuentren el desastre en su casa.

“Una vez encontré mis zapatillas en el parque cerca a mi casa, mi perro lo había llevado”, “Eso les pasa por dejarlos en el techo”, “Lo que pasa es que está recogiendo la ropa por encargo de su ama”, “A mí me pasó muchas veces por eso a tomar precauciones, ellos no tienen la culpa espero no lo hayan golpeado al pobre perrito”, “Son traviesos pero no puedo enojarme con ellos”, “Todo es risa y diversión hasta que te pones a pensar cuando llegó su dueña lo habrá regañado o que tal y le pegó y lo castigo”, se lee en los comentarios.