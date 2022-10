Familia le “cambia” de llanta a la silla de ruedas de su madre

En la actualidad, grabar videos para TikTok se ha convertido en una forma de entretenimiento, no solo con los más jóvenes, sino también con familias completas. Como es el caso de un grupo de jóvenes, quienes, en complicidad con su madre en silla de ruedas, grabaron un divertido video.

Le cambian la llanta a la silla de ruedas de su mamá

El video fue compartido por @amorenot, en este se puede ver cómo un grupo de jóvenes y dos personas adultas, ayudan a “cambiar” la llanta de la silla de ruedas de la madre. Muy al estilo de la Fórmula 1, los dos hombres ayudan a levantar la silla y ponerla de costado, mientras el otro muchacho simula poner una llanta de gran tamaño con un taladro.

Lejos de molestarse, la señora en silla de ruedas se muestra muy divertida con la actuación y se ríe a carcajadas. El video fue un éxito en TikTok y logró conseguir 484 mil ‘me gustas’ y más de 2.500 comentarios de los usuarios, quienes destacaron la felicidad de la mamita.

“¡Todo vale la pena por esa sonrisa!”, “Y ella sonriendo de la locura”, “A los pits”, “Espero que haya llegado en primer lugar”, “La señora bien contenta”, “Mejor que Ferrari”, fueron algunos comentarios en la publicación.

Niños rapan a su papá mientras estaba dormido

Una usuaria de TikTok compartió con usuarios la terrible travesura que realizaron sus hijos y de la cual fue víctima su esposo. Según contó, su pareja había bebido unas copas de más y se quedó profundamente dormido junto a sus hijos.

Como cualquier día normal, ella dejó a sus hijos en la habitación y fue a darse un baño. Cuando regresó, presenció algo que no podía creer. Y es que mientras no estaba, sus hijos habían tomado la máquina de afeitar y habían rapado casi todo el cabello de su papá. Sin embargo, el hombre no se dio cuenta hasta que su esposa lo levantó.