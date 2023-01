¡Ya no más lágrimas! Mujer comparte nuevo “truco” para cortar cebollas sin llorar

Para muchas personas cocinar es considerado un momento de terapia y relajo, sin embargo, una de las grandes dificultades que tiene esta actividad, es, sin lugar a duda, cortar las cebollas.

Es por eso, que existen distintos métodos en internet con el fin de evitar la mencionada escena de sufrimiento, pero sin duda el truco que ha publicado una usuaria de TikTok fue uno de los más divertidos.

El truco anti-lágrimas

El vídeo de la usuaria @kristy.sarah muestra el preciso instante cuando se encontraba cortado cebollas y fue en ese momento, que su esposo quien estaba en la mesa de atrás jugando con el celular le pregunta como está cortando si no la ve llorando.

Ante su respuesta, el hombre no solo se quedó sumamente sorprendido al ver el nuevo invento de su pareja, sino, además, no paraba de reírse y mencionarle que parecía un astronauta.

Por si no lo sabías, el truco de la mujer consiste en usar una polera con capucha y una tapa de olla, de esta manera convierte el implemento de cocina en un protector facial anti-lágrimas, y de esa forma, impide que la sustancia que brota de la cebolla la haga sollozar mientras procede a cortarla.

Usuarios respaldan el método

En los comentarios del contenido audiovisual, aquel que ha alcanzado los 12 millones de 'me gusta', distintos internautas no dudaron en escribir infinidades de comentarios.

“¿Por qué no se me había ocurrido antes?”, y otros cuestionan un detalle que no habían notado en el vídeo, “¡Estoy más confundida acerca de la técnica para cortar una cebolla! ¿Lo estamos haciendo mal?”, son algunos de los mensajes.