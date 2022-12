¡Yo también quiero! Niña es captada montando un unicornio en un centro comercial y ahora todas quieren ese regalo

Una niña acaparó las miradas en un centro comercial al pasear por todo el establecimiento montada en un unicornio. La menor, quien tenía a su padre como “escolta”, desfiló feliz sintiéndose como toda una princesa.

Niña fue la envidia de muchas mujeres

Los unicornios son los seres míticos preferidos por las mujeres, y eso lo pudo comprobar una mujer en un centro comercial.

A través de un video publicado en TikTok, se puede ver a una niña -de aproximadamente ocho años- subirse a un unicornio y pasear por todo el establecimiento. Pero, atrás de ella estaba su padre, quien con mirada vigilante la observaba para que no le ocurriera algún accidente.

El video causó nostalgia entre los usuarios, especialmente entre el público femenino quien se sintió identificada con la niña.

“No me burlo porque fácilmente podría ser yo”, “Me dan una de esos y no agarro mi celular en un año”, “Ya no hay excusas para cuando diga que quiero un unicornio”, “Qué recuerdos, cuando salió, yo de pequeña lo pedí para Navidad, nunca me lo trajeron”, “Definitivamente uno de papá hace de todo por los hijos”, fueron algunos de los comentarios del clip que tiene más de 9 millones de reproducciones.



Unicornio bota juguete de niños, pero choca con mampara al tratar de escapar

Sin embargo, no todas son historias felices con los unicornios. Un muñeco que se encontraba animando una fiesta infantil sufrió un duro golpe al chocar con una mampara.

En el video, publicado también en TikTok, se puede ver al muñeco derrumbar una torre de vasos que habían armado dos niñas.

Ante ello, el personaje intenta huir, pero no se percata que la puerta era de vidrio y termina chocando estrepitosamente en medio de las carcajadas de los menores.

El clip supera los 9 millones de reproducciones y miles de comentarios.