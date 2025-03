Diferentes instituciones en Texas han asumido la crisis financiera de Estados Unidos como una oportunidad para colaborar. Una de ellas es el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés), el cual cuenta con el programa Socios Comunitarios, que todos los meses establece un cronograma de entregas.

A diferencia de otras oportunidades, este organismo de Texas tiene proyectado hacer hasta 35 entregas desde el lunes 17 de marzo hasta el sábado 22 de marzo. De acuerdo con sus bases, no se requiere ningún requisito para tener esta ayuda. Sugieren que es importante llegar temprano para poder acceder al beneficio.

Lunes 17 de marzo

9:30 AM I Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita, Dallas 75212

Martes 18 de marzo

9:30 AM I Our Lady of the Lake, Rockwall 75087

9:30 AM I Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235

Miércoles 19 de marzo

Jueves 20 de marzo

9:30 AM I Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas 75212

9:30 AM I My New House/ New Hope Baptist Church, Ennis 75119

9:30 AM I Santa Fe Trails Apartments, Dallas 75231

9:30 AM I Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235

1:00 PM I Oasis on the MT CHC, Garland 75040

1:00 PM I St. Cecilia, Dallas 75208

1:00 PM I Immaculate Conception, Corsicana 75110