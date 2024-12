Los residentes del condado de Mesa, Colorado, están recibiendo un reembolso de U$D 100 como parte de los excedentes generados en 2023. Este beneficio surge gracias a la Declaración de Derechos del Contribuyente (TABOR, siglas en inglés), una medida aprobada por los votantes que limita el crecimiento de los ingresos gubernamentales y exige devolver cualquier excedente a la comunidad.

Excedentes millonarios en 2023

Durante el último año fiscal, el condado recaudó aproximadamente U$D 11.49 millones por encima del límite establecido por TABOR. Para cumplir con las disposiciones de la ley, el gobierno local decidió reembolsar U$D 100 a cada votante activo mayor de 18 años registrado hasta el 25 de noviembre de 2024. El envío de los cheques comenzó el lunes 16 de diciembre de 2024.

"Es fantástico que podamos recibir este dinero de vuelta", comentó Cassidy Crowell, residente de Grand Junction, en una entrevista con KKCO 11 News. Ben López, otro residente, añadió: "Siempre será positivo devolver dinero a los bolsillos de los votantes".

Reembolso exclusivo para votantes registrados

Es importante destacar que este reembolso solo está disponible para votantes registrados en el condado. Los residentes que no estén inscritos como votantes, incluso si son contribuyentes, no califican para este beneficio. Según Cody Davis, comisionado del condado de Mesa para el Distrito 1, utilizar la lista de votantes es el método más práctico para distribuir los reembolsos. "No tenemos acceso a información estatal sobre ingresos tributarios, y la lista de votantes es nuestra mejor herramienta", explicó Davis.

Muchos residentes ya han decidido cómo utilizarán este ingreso adicional. Mientras algunos planean destinarlo a compras navideñas, otros lo ven como una oportunidad para ahorrar o invertir en la educación de sus hijos.

Este reembolso subraya la importancia de TABOR para garantizar que los recursos excedentes regresen a la comunidad. La medida no solo beneficia directamente a los ciudadanos, sino que también refuerza la confianza en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno local.