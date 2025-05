USA: Costco celebra los 70 años de Disneyland con imperdible oferta

Una buena noticia para los amantes de Disney llega de la mano de Costco, una de las minoristas más importantes de Estados Unidos. La cadena ofrece boletos de 3 días para todos los parques con Lightning Lane Multi Pass por solo U$D 449. 99. Estos es casi U$D 150 menos que su precio normal, el cual alcanza los U$D 601. Esta oferta es válida para todas las edades.

El ingreso con estos tickets es válido del 20 de mayo hasta el 19 de diciembre. Por ello, coincidirá con los meses de promoción por el aniversario número 70 de Disneyland. Por si fuera poco, la compra del ticket otorga a los clientes una tarjeta Disney Dining de regalo, con U$D 30 que puedan ser utilizados durante toda la visita.

Estos son los boletos más baratos para entrar a Disneyland

La oferta de Costco, imperdible para quienes están ansiosos de visitar Disneyland en estos meses, es más económica que el boleto Park Hopper para tres días con Pase Múltiple Lightning Lane, que asciende a U$D 546. No obstante, si está fuera de tu presupuesto, también es posible hallar tickets a U$D 360 y U$D 390, los cuales son los boletos de Aniversario de Disneyland y que son válidos para 3 días con entrada a un solo parque y a un parque por día, respectivamente.

Así puedes adquirir los boletos de Costco en oferta por el Aniversario de Disneyland

Los boletos de Costco para Disneyland pueden comprarse en los almacenes regionales seleccionados de California, Oregón, Idaho y Washington. Puede adquirirse incluso si el comprador no vive en esos estados, ya que no hay requisito de residencia. Además, cabe destacar que no está disponible para su venta de manera online en la app de Costco.