Desde el 21 de diciembre de 2024, los beneficiarios del programa SNAP que sufran robos o fraudes ya no podrán solicitar un reembolso federal por las pérdidas. Esta situación marca un duro cambio para millones de familias que dependían de un respaldo en casos de clonación de tarjetas o robo de datos, mecanismos que habían sido contemplados bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 y su prórroga hasta fines de 2024.

La falta de reautorización por parte del Congreso para el 2025 significa que los fondos federales dejaron de estar disponibles para cubrir los incidentes de fraude relacionados con SNAP. Hasta el 20 de diciembre de 2024, los beneficiarios podían tramitar un reembolso si demostraban que habían sido víctimas de robo electrónico, pero ahora esa posibilidad ha desaparecido en el plano federal, generando incertidumbre sobre la protección de sus alimentos y necesidades básicas.

Los estados podrán decidir si reembolsan robos de beneficios SNAP



Aunque a nivel federal ya no existirá cobertura para reemplazar beneficios robados, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha señalado que cada estado puede decidir si utilizará fondos estatales para reembolsar los robos. No obstante, advierte que no existe garantía de que el gobierno federal posteriormente reembolse esos reemplazos. El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) ha solicitado a las agencias estatales comunicar a los beneficiarios este cambio crítico y ofrecer orientaciones para proteger sus cuentas.

Nuevo sistema de tarjetas EBT busca frenar fraudes



Ante el incremento de fraudes, el FNS informó sobre la transición a tarjetas EBT con chip, una medida que busca reforzar la seguridad. Estas nuevas tarjetas, similares a las bancarias, ofrecen mayor resistencia al clonado y al robo de datos, prácticas que en los últimos años afectaron a una proporción alarmante de hogares beneficiarios de SNAP. Sin embargo, mientras el cambio tecnológico avanza, los usuarios que sufran robos tras diciembre de 2024 podrían quedar sin compensación financiera inmediata.