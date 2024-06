La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de proveer protección financiera a las ciudadanos de Estados Unidos, administrando los beneficios por jubilación, incapacidad, sobreviviente y familia. Asimismo, inscribe a las personas en Medicare, programa federal de seguro médico.

Se suele pensar que los beneficiarios al Seguro Social solo son las persona que trabajaron, pero los familiares, esposas, hijo y ex cónyuges, también pueden verse asistidos por este programa social. A continuación, entérate cómo solicitar el beneficio y cuáles son los requisitos.

De acuerdo a la SSA, así tu ex pareja no haya solicitado aún los pagos por jubilación, puedes recibir beneficios en su registro si has estado divorciado durante al menos dos años continuos. De otro modo, si tu ex cónyuge tiene derecho a los beneficios por jubilación en su propio registro, puedes recibir un pago mensual de hasta la mitad de la cantidad del monto.

Requisitos para cobrar el Seguro Social como ex cónyuge

Para tener derecho a los beneficios como cónyuge divorciado, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber estado casado durante al menos 10 años y estar divorciado al menos dos años continuos.

Tener evidencia de un divorcio finalizado.

Tener al menos 62 años.

Ser ex cónyuge de un trabajador asegurado.

No estar casado.

No tener derecho a un beneficio por jubilación del Seguro Social más alto en su propio registro.

¿Cómo solicitar mi pensión como ex cónyuge?

Para determinar tu elegibilidad, debes ingresar a la herramienta SSA BEST .

. Para aplicar debes ingresar a Solicite los beneficios de Seguro Social .

. También puedes llamar para aprender al servicio nacional gratuito al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) o visitando la oficina local del Seguro Social. No se requiere una cita.

Créditos: YouTube | @MariaDiazSeguroSocial