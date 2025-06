El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha informado que, a partir del 3 de julio de 2025, se aplicarán cambios clave en el trámite de ciudadanía estadounidense para menores de edad nacidos y residentes fuera del país. La medida establece el uso obligatorio de una nueva versión del formulario N-600K, pieza fundamental del proceso de naturalización infantil bajo la sección 322 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

A partir de esa fecha, cualquier solicitud presentada con una edición distinta a la del 20 de enero de 2025 será automáticamente rechazada. Este ajuste responde a los procedimientos administrativos de la agencia, que exige formularios actualizados y uniformes para evitar demoras, errores o devoluciones durante la evaluación de solicitudes.

Cambios en el formulario que se debe usar

El formulario N-600K, titulado Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322, es el documento que deben presentar los padres, tutores o abuelos ciudadanos estadounidenses para tramitar la ciudadanía de menores nacidos fuera de EE.UU. que no la adquirieron automáticamente al nacer.

Uscis recalcó que esta nueva versión será la única válida a partir del 3 de julio y recordó que hasta el 2 de julio se permitirá también el uso de la edición del 1 de abril de 2024. Todas las páginas de la solicitud deben coincidir con la edición vigente, que puede identificarse por su fecha en la parte inferior del documento.

Requisitos para acceder a la ciudadanía bajo la sección 322

Para que un menor pueda obtener la ciudadanía a través del formulario N-600K, debe cumplir con varios requisitos establecidos por el Uscis:

Tener menos de 18 años y estar soltero.

Vivir habitualmente fuera de EE.UU. bajo la custodia legal y física de un progenitor ciudadano estadounidense.

Ingresar legalmente a EE.UU. de forma temporal para asistir a la entrevista requerida.

El progenitor ciudadano debe haber residido al menos cinco años en EE.UU., Samoa Americana o la Isla Swains, incluyendo dos años después de los 14 años. Si no se cumple este criterio, puede reemplazarse con los antecedentes de un abuelo ciudadano.

En caso de que el padre o madre haya fallecido, el trámite podrá iniciarse dentro de los cinco años posteriores por un tutor o abuelo que también tenga la ciudadanía estadounidense.

Impacto en las familias residentes fuera de Estados Unidos

Este cambio en la normativa afecta directamente a las familias que residen en el extranjero y dependen del correo postal para enviar sus solicitudes. Un error en la versión del formulario podría traducirse en pérdida de tiempo, dinero y retrasos significativos en el proceso de naturalización.

Por ello, Uscis enfatiza la importancia de verificar que se esté utilizando la edición correcta del documento antes de su envío. En escenarios donde la distancia y la logística dificultan el acceso a información actualizada, contar con datos precisos sobre el formulario puede marcar una gran diferencia para los solicitantes.

Actualizaciones periódicas en procesos migratorios

La exigencia de formularios actualizados no es una novedad, sino una política constante de Uscis para garantizar orden y eficiencia en los trámites migratorios. Estas medidas buscan también asegurar que los solicitantes estén utilizando versiones alineadas con las leyes y procedimientos más recientes.

Los interesados pueden revisar la validez de su formulario N-600K en la web oficial de Uscis o consultar con profesionales en leyes migratorias que les brinden orientación confiable antes de presentar la solicitud.