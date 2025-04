En Estados Unidos, el número del Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) es una pieza clave de identidad utilizada no solo para acceder a beneficios del gobierno, sino también para abrir cuentas bancarias, obtener empleo y realizar múltiples trámites legales.

Debido a su importancia, el robo o uso fraudulento del SSN puede causar serios problemas financieros y legales para la persona afectada. Desde cargos indebidos hasta créditos falsos a nombre del titular, el impacto puede ser devastador si no se actúa a tiempo.

Detectar un uso indebido del número del Seguro Social puede no ser sencillo al principio, pero hay señales claras que pueden alertar a la víctima, como recibir cartas del IRS por ingresos no reportados, rechazos inesperados de crédito o cargos no reconocidos.

Afortunadamente, el gobierno de EE.UU. ofrece varias herramientas para reportar el fraude y tomar acciones de protección. Actuar de inmediato puede evitar que los daños se agraven y facilitar una recuperación más rápida de la identidad.

Así puedes denunciar el uso fraudulento de tu número del Seguro Social

Si crees que alguien está usando tu número del Seguro Social sin tu permiso, debes reportarlo lo antes posible a la Oficina del Inspector General del Seguro Social (OIG). Puedes hacerlo en línea a través del sitio oficial https://oig.ssa.gov, seleccionando la opción "Report Fraud". También puedes llamar directamente al 1-800-269-0271 (línea gratuita en inglés y español). Este canal permite denunciar el uso no autorizado, suplantación de identidad, fraudes relacionados con beneficios y otras irregularidades.

Además del reporte ante el Seguro Social, es recomendable tomar otras medidas como contactar a las tres principales agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) para solicitar una alerta de fraude en tu historial. También puedes presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) en https://www.identitytheft.gov, donde recibirás una guía personalizada para proteger tu identidad.

Guardar copias de todos los reportes y comunicaciones es fundamental para respaldar tu caso si llegas a necesitar asistencia legal o financiera en el futuro. La prevención y la acción rápida son claves para minimizar los efectos del robo de identidad en EE.UU.

Créditos: María Díaz Seguro Social | @mariadiazsegurosocial