Cuando una persona recibe una negativa a su solicitud de beneficios por parte del Seguro Social (Social Security Administration, SSA), no todo está perdido. El sistema ofrece la posibilidad de apelar esa decisión mediante diferentes etapas, y una de las más importantes es la audiencia ante un juez administrativo. Para iniciar este proceso, se debe completar y presentar el formulario HA-501, conocido como Request for Hearing by Administrative Law Judge.

Este formulario es crucial, ya que permite solicitar una revisión independiente por parte de un juez, quien puede reevaluar los hechos del caso y la evidencia médica presentada. Aunque el trámite puede parecer complejo, seguir los pasos correctamente puede aumentar significativamente las probabilidades de éxito. Llenar el HA-501 con precisión es clave, y no se deben omitir detalles relevantes ni plazos establecidos por la SSA.

Así debes llenar correctamente el formulario HA-501

El formulario HA-501 se utiliza exclusivamente para solicitar una audiencia luego de haber recibido una carta de decisión desfavorable en la etapa de reconsideración. Para completarlo, se deben incluir los siguientes datos:

Información personal del reclamante: nombre completo, número de Seguro Social y dirección actualizada. Fecha de la notificación que se desea apelar: es esencial especificar la fecha exacta de la carta emitida por la SSA. Razón de la apelación: en esta sección se debe explicar por qué no estás de acuerdo con la decisión anterior. Es recomendable ser claro y concreto. Firma del solicitante o su representante: si tienes un abogado u otro representante autorizado, también debe firmar. Petición de audiencia en persona o por videoconferencia: el solicitante puede marcar su preferencia.

El formulario debe enviarse a la oficina del Seguro Social correspondiente dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la carta de denegación. No olvides conservar una copia firmada y, si es posible, enviar el documento por correo certificado o con prueba de entrega.