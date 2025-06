Vivir con una discapacidad en Estados Unidos puede traer consigo no solo desafíos médicos, sino también barreras económicas. Para aliviar parte de esta carga, el gobierno federal creó el programa ABLE (Achieving a Better Life Experience), que permite a las personas con discapacidades ahorrar dinero en cuentas especiales sin poner en riesgo su elegibilidad para beneficios públicos como el Seguro Social SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) o Medicaid.

Las cuentas ABLE funcionan de forma similar a cuentas de ahorro, pero están diseñadas específicamente para cubrir gastos relacionados con la discapacidad. Esto incluye vivienda, educación, salud, transporte, servicios personales, entre otros. El dinero depositado en una cuenta ABLE no se considera un recurso para fines de elegibilidad hasta ciertos límites, lo cual es una gran ventaja para quienes dependen de ayudas públicas con requisitos estrictos de ingresos y patrimonio.

Así funciona y quién puede beneficiarse del programa ABLE Para abrir una cuenta ABLE, la persona debe haber sido diagnosticada con una discapacidad antes de los 26 años (aunque hay propuestas para ampliar este límite). El beneficiario puede ser el titular de la cuenta o contar con un representante legal o familiar que administre los fondos. Se puede abrir una cuenta en el estado donde reside la persona o en otro estado que ofrezca programas ABLE abiertos a no residentes.

El monto máximo que se puede depositar en una cuenta ABLE en un año es de U (límite en 2024, ajustado cada año). Si el beneficiario trabaja y no participa en un plan de jubilación, puede aportar una cantidad adicional. El saldo total de la cuenta no debe exceder los U$D 100 000 si se quiere mantener el beneficio de SSI sin interrupciones.

Los fondos deben usarse para gastos calificados relacionados con la discapacidad. Si se usan para otros fines, podrían estar sujetos a impuestos y penalidades. Además, algunos estados ofrecen ncentivos fiscales por contribuir a cuentas ABLE, lo cual representa una ventaja adicional.