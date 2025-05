Seguro Social USA: Beneficiarios podrán acceder a tarjetas digitales desde el verano 2025

A fines de arbil, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado en su página web oficial anunciando que, en los próximos meses, los beneficiarios del programa podrán acceder a sus números de Seguro Social de manera digital.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar los procedimientos a todas aquellas personas que necesiten hacer uso de su número de SS y, del mismo modo, reforzar las medidas de seguridad respecto a información sensible. Si bien es cierto, la SSA ya había recomendado de manera general a los beneficiarios no portar consigo sus tarjetas físicas de Seguro Social cuando no tienen necesidad de usarlas, así como no compartirlas con nadie, para evitar robos y pérdidas, esta alternativa apuntaría a concretar y viabilizar dichas medidas de prevención.

Así funcionará la tarjeta digital del Seguro Social en Estados Unidos

Con esta nueva medida, los usuarios ya no tendrán la necesidad de portar su tarjeta física, por ejemplo, cuando quieren realizar trámites no vinculados a la obtención de su Seguro Social pero que requieren su número. Podrán acceder a él por medio de sus cuentas en My Social Security a través de sus dispositivos móviles, y mostrarlo desde ahí cuando vayan a utilizarlo. Quienes hayan extraviado u olvidado sus tarjetas físicas podrán seguir haciendo uso de sus números incluso si esta demora en llegar al correo. Aunque aún no se han dado a conocer las medidas de seguridad alrededor de este nuevo ingreso de manera digital, lo cierto es que facilitará que los usuarios puedan acceder a él en cualquier momento y circunstancias.

¿Cuándo estará disponible la tarjeta digital del Seguro Social?

El comunicado no ha mencionado fecha exacta alguna, pero sí hizo hincapié en que funcionaría desde inicios del verano, estación que está próxima a llegar. Por tanto, los beneficiarios deben estar al tanto de próximos comunicados oficiales por parte de la SSA. Por el momento, lo seguro es que el uso de esta modalidad virtual estará disponible en el corto plazo.