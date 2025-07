Solicitar beneficios por discapacidad ante la Administración del Seguro Social (SSA) puede ser un proceso complejo, y lamentablemente, más del 60% de las solicitudes iniciales son rechazadas. Esto ocurre incluso cuando el solicitante realmente no puede trabajar por su condición médica. Las razones de rechazo suelen incluir falta de evidencia médica suficiente, errores en los formularios o evaluaciones médicas contradictorias.

Aunque la respuesta puede parecer definitiva, el sistema permite apelar, y muchas personas obtienen un resultado favorable en las siguientes etapas si actúan con decisión y conocimiento.

Si recibes una carta de denegación, lo más importante es no ignorarla. Tienes solo 60 días calendario desde la fecha en la que se emitió la notificación para comenzar el proceso de apelación. Pasado ese plazo, tendrías que volver a empezar con una solicitud nueva, lo cual puede demorar aún más tu acceso a los beneficios. En esta etapa, reunir documentación adicional, mejorar los reportes médicos y contar con asesoría especializada puede marcar la diferencia entre una segunda negativa y el acceso al apoyo que necesitas.

Cómo apelar una negativa por discapacidad y preparar tu defensa

La apelación de beneficios por discapacidad sigue un proceso estructurado en cuatro niveles:

Reconsideración: Tu caso será revisado por personal que no participó en la decisión original. Aquí puedes incluir nueva evidencia médica o legal. Audiencia con un juez de derecho administrativo (ALJ): Si vuelven a rechazar tu caso, puedes exponerlo directamente ante un juez, quien evaluará tus pruebas y escuchará tu testimonio. Revisión por el Consejo de Apelaciones: Puedes solicitar que este organismo revise el fallo del juez. Demanda en corte federal: Es la última instancia si agotas todas las vías administrativas.

Para aumentar tus probabilidades de éxito, se recomienda contar con un abogado especializado en casos de Seguridad Social por discapacidad. Estos profesionales trabajan muchas veces bajo modalidad “contingente”, es decir, solo cobran si ganas el caso. Además, pueden ayudarte a presentar informes médicos más sólidos, declaraciones de tus doctores, historial laboral detallado y testimonios que demuestren cómo tu condición afecta tu vida diaria.

Una negativa inicial no significa que no tengas derecho a los beneficios. Significa que necesitas insistir con mejor evidencia y un enfoque más estratégico. Miles de personas obtienen su SSDI o SSI en la segunda o tercera instancia. No te rindas: tu salud y tu seguridad financiera lo valen.