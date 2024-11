Un hombre de 62 años que ha sido declarado legalmente ciego y ya no puede trabajar enfrenta un gran dilema. A pesar de tener U$D 1.5 millones ahorrados, está considerando solicitar el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

¿Es necesario solicitar SSDI si soy millonario?

A pesar de sus preocupaciones sobre sus ahorros, la respuesta es un rotundo sí. Si has trabajado lo suficiente y has contribuido al Seguro Social a lo largo de tu vida laboral, tienes derecho a solicitar SSDI. Este programa no establece límites de activos, lo que significa que no importa si tienes U$D 1.5 millones en el banco o un importante fondo de jubilación. Lo que importa es tu historial laboral y la severidad de tu discapacidad.

Cómo calificar para el SSDI

Para calificar para el SSDI, debes cumplir con ciertos criterios establecidos por la Administración del Seguro Social (SSA). La elegibilidad se basa en tu historial laboral, la gravedad de tu discapacidad y si cumples con la definición de discapacidad del SSA.

Periodo de espera y cantidad de beneficios

Los beneficios de discapacidad comienzan cinco meses después de la fecha en que se considera que comenzaste a estar discapacitado. A partir del sexto mes, empezarás a recibir pagos, y es posible que también seas elegible para beneficios retroactivos de hasta 12 meses antes de tu fecha de solicitud. La cantidad que recibirás dependerá de tus ingresos promedios a lo largo de tu vida laboral. En 2024, el beneficio máximo de SSDI es de U$D 3822 al mes, mientras que el promedio es de alrededor de U$D 1537.

Requisitos de créditos

Para ser elegible, debes haber pagado impuestos a la nómina. Por ejemplo, los padres que se quedan en casa pueden no calificar para el SSDI, pero existe otra opción: el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que proporciona asistencia financiera básica a personas con discapacidades que tienen ingresos y recursos limitados.

Necesitas acumular créditos para recibir beneficios de discapacidad. Puedes ganar hasta cuatro créditos por año (un crédito por cada U$D 1730 en salarios por trimestre). La cantidad de créditos necesarios para calificar depende de tu edad. Por ejemplo, si tienes menos de 24 años, necesitarás seis créditos en los tres años previos a tu fecha de inicio de discapacidad. Si tienes 31 años o más, necesitarás al menos 20 créditos acumulados en 10 años.

Créditos del video: youtube | Blind to billionaire

Efectos de la jubilación en los beneficios de SSDI

Una vez que llegues a la edad de jubilación completa, los beneficios de SSDI se convertirán automáticamente en beneficios de jubilación. En el caso del hombre de 62 años, es elegible para SSDI porque ha contribuido al sistema durante su vida laboral. Al ser legalmente ciego, puede seguir trabajando y recibir SSDI siempre que sus ingresos sean inferiores a U$D 2590 al mes.

Conversión de beneficios

Es importante entender que no puedes recibir simultáneamente beneficios de jubilación y discapacidad. Sin embargo, una vez que tus beneficios de SSDI se convierten en beneficios de jubilación, el monto permanecerá igual. Esto le proporciona al hombre de 62 años un ingreso estable de por vida, complementado por sus ahorros de U$D1.5 millones.