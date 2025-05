Después de más de diez años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V, los fanáticos de la saga finalmente tienen una fecha estimada para el arribo de la próxima entrega. Rockstar Games ha confirmado que GTA 6 saldrá al mercado en el otoño de 2025, inicialmente para consolas de nueva generación como la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S.

Aunque la compañía aún no ha revelado el día exacto, múltiples fuentes coinciden en que el título podría llegar entre septiembre y noviembre de ese año. La expectativa es enorme, y no es para menos: Grand Theft Auto no solo es una de las franquicias más exitosas de la historia, sino que ha definido el género de mundo abierto con cada nueva versión.

El primer tráiler, lanzado en diciembre de 2023, rompió récords de visualización en YouTube en sus primeras 24 horas. En él, se reveló que el juego estará ambientado en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y traerá de regreso la icónica ciudad de Vice City.

Uno de los aspectos más comentados es la presencia de una protagonista femenina: Lucía, quien, junto con su pareja Jason, protagoniza una historia criminal al estilo Bonnie y Clyde. Se trata de una novedad importante para la saga, que tradicionalmente ha tenido protagonistas masculinos. El nivel de detalle gráfico mostrado en el avance también ha sido destacado, evidenciando el uso de un nuevo motor gráfico que promete realismo sin precedentes.

Lo que sabemos del lanzamiento y la jugabilidad

Además del avance gráfico y la nueva ambientación, se esperan mejoras significativas en la inteligencia artificial, físicas del entorno y variedad de misiones. Rockstar ha mantenido en secreto muchas de las características clave del juego, pero se anticipa que el mapa será uno de los más extensos jamás creados, con ciudades, pueblos y zonas rurales interconectadas.

También se espera una integración más profunda del componente online, aunque aún no está claro si llegará al mismo tiempo que la campaña individual. Sobre el precio, algunos analistas predicen que podría superar los 70 dólares, dada la magnitud del proyecto. Mientras tanto, los jugadores siguen atentos a cualquier nueva filtración o anuncio oficial, contando los días para volver a sumergirse en el universo de GTA.