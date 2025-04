¿ICE puede rastrear tu celular en EE.UU.?: Así usa su tecnología y en qué casos aplica

El temor a ser rastreado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) es una preocupación común entre las personas inmigrantes en Estados Unidos. Si bien el ICE no puede monitorear de forma constante a toda persona indocumentada, existen mecanismos tecnológicos y legales que pueden permitirle acceder a información del celular en circunstancias específicas.

ICE no cuenta con el personal ni los recursos para rastrear masivamente los dispositivos móviles de cada INmigrante. Sin embargo, esto no significa que la privacidad digital esté completamente garantizada. Con o sin orden judicial, existen herramientas utilizadas por agencias federales que podrían acercarse más de lo esperado a tu información personal.

Tecnologías que usa ICE para rastrear celulares

Una de las tecnologías más controversiales es conocida como Stingrays, utilizada principalmente en investigaciones penales. Estos dispositivos imitan torres de telefonía celular y logran engañar a los celulares cercanos para que compartan su número de identificación, permitiendo así rastrear su ubicación y conocer qué teléfonos están en una zona específica.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el uso de Stingrays puede afectar no solo al objetivo de una investigación, sino también a personas inocentes que se encuentren cerca. Aunque ICE y la CBP no los usan para casos civiles de inmigración, sí los han empleado en arrestos por reingreso ilegal, siempre con una orden judicial.

Smartlink y cómo rastrea a los inmigrantes

Otra forma en la que ICE puede obtener la ubicación de un inmigrante es a través del programa Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), donde las personas enfrentan su proceso migratorio en libertad. A quienes forman parte de este programa se les entrega un teléfono con la aplicación SmartLINK.

Esta app permite a ICE verificar la identidad del inmigrante mediante reconocimiento facial y rastrear su ubicación a través de datos GPS. Si una persona registrada no responde o no reporta su ubicación, ICE puede transferir su caso a la unidad de fugitivos para acciones adicionales.

Esta es la información que puede obtener ICE de tu celular

Si ICE accede legalmente a tu celular, puede obtener datos como mensajes, historial de navegación, redes sociales, correos electrónicos, llamadas, fotos, videos y ubicaciones previas. Esto puede ocurrir con una orden judicial o durante una detención, aunque existen algunas excepciones si se considera que hay riesgo para la seguridad o evidencia de delito.

Aunque no hay una protección absoluta contra la vigilancia, se recomienda usar aplicaciones de mensajería encriptadas, activar autenticación de dos pasos, evitar compartir información sensible y no usar redes Wi-Fi públicas. Además, recuerda que no estás obligado a desbloquear tu teléfono si ICE te lo solicita. Puedes ejercer tu derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado.

