Caleb Williams, mariscal de campo de los Chicago Bears, ha vuelto a los titulares —y no precisamente por su desempeño en el campo. El lanzamiento del libro American Kings: A Biography of the Quarterback del periodista Seth Wickersham ha provocado una tormenta mediática al revelar que Williams y su padre, Carl, habrían explorado formas de evitar que fuera seleccionado por los Bears en el Draft 2024. Entre las alternativas planteadas, incluso se mencionó la posibilidad de jugar en la United Football League.

La polémica aumentó cuando se citó a Carl Williams diciendo que Chicago es “el lugar donde los quarterbacks van a morir”. Esto reavivó la narrativa sobre el historial desafiante de la franquicia con sus mariscales de campo. Caleb Williams no tardó en responder: afirmó que, aunque tuvo interés inicial en los Vikings, cambió de opinión tras su visita a los Bears. En una reciente conferencia de prensa, dejó en claro que está comprometido con el equipo y decidido a reescribir la historia de los quarterbacks en Chicago.

Un pasado controversial, un presente comprometido

Pese a una difícil temporada de novato con un récord de 5-12 y 68 capturas, Williams mostró destellos de su talento: 3,541 yardas, 20 touchdowns y solo seis intercepciones. Con un nuevo head coach, Ben Johnson, y mejoras en la línea ofensiva, la franquicia apuesta a que este año sea el verdadero punto de partida para Williams. Mientras tanto, él insiste en que toma sus propias decisiones y que, aunque escucha a su familia, su carrera está en sus manos.

La controversia ha dividido opiniones. Algunos cuestionan la madurez del jugador, mientras otros creen que las declaraciones del padre no deberían definir al hijo. Lo cierto es que Williams enfrenta ahora el reto de demostrar en el campo que puede liderar a los Bears y ganarse el respeto no solo de su equipo, sino de toda la liga. La temporada 2025 será clave para cambiar el foco de las cámaras: de los rumores al rendimiento.