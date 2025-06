Durante las últimas horas, los titulares de distintos medios se han inundado con noticias sobre la ruptura entre Donald Trump y Elon Musk, hasta hace poco grandes socios que formaban parte de una alianza bastante criticada por la opinión pública. La serie de desencuentros, protagonizada a través de publicaciones en las redes sociales de cada uno (X y Truth Social) ha sucedido apenas luego de la salida de Musk del gobierno, donde se desempeñó al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con el objetivo de contribuir al recorte del gasto público.

Los ataques entre ambos personajes han sido diversos, con el magnate criticando el proyecto legislativo favorito de Trump, conocido como “The One Big Beautiful Bill”, y afirmando que, de no ser por él, el presidente no hubiera ganado las elecciones. Además, lo acusó de estar entre los documentos relativos al caso Epstein, investigación por delitos de tráfico sexual. Trump, por su parte, calificó a Musk de haberse “vuelto loco” y anunció que la manera más efectiva de ahorrar presupuesto era finalizando los contratos y subsidios del magnate.

La ruptura entre Trump y Musk y el futuro del Tesla rojo

En el mes de marzo, Donald Trump adquirió un auto rojo de la marca Tesla , la compañía de Elon Musk, por U$D 80 000. La adquisición fue un gesto hacia el magnate en medio de la caída de las acciones de su empresa, e inclusive se utilizó la Casa Blanca como espacio de exhibición de los autos.

Ahora, el coche es un recuerdo incómodo de la separación, que ha sido caricaturizada por diferentes medios y magazines digitales como una ruptura de pareja. No obstante, el auto adquirido por Trump no habría sido para uso del presidente, sino que lo habría destinado al traslado de funcionarios de la Casa Blanca. De acuerdo a lo reportado por el medio ABC News, el día jueves, el Tesla rojo aún se mantenía estacionado en la Avenida Ejecutiva Oeste, calle reservada para el aparcamiento de funcionarios de la Casa Blanca.

Durante la mañana del viernes, un alto funcionario administrativo de la misma le dijo a la periodista Rachel Scott, de ABC News, que Donald Trump no desea permanecer en propiedad del auto, sino que planea regalarlo o venderlo.

¿Donald Trump se reconciliará con Elon Musk?

Según los últimos reportes, Donald Trump no está interesado en mantener conversación alguna con Musk en el corto plazo, y según los funcionarios de la Casa Blanca, se halla “decepcionado” y “más triste que enojado” respecto a Musk.

“Ni siquiera pienso en Elon. Tiene un problema. El pobre tipo tiene un problema” declaró Trump al medio CNN. No obstante, afirmó que “le desea lo mejor”.

Por su parte, Elon Musk parece haber dado signos de estar abierto a una reconciliación. En un post de X del multimillonario Bill Ackman, quien hacía un llamado por “hacer las paces” entre ambos, el sudafricano respondió “No estás equivocado”.