El dolor oculto de Karol G: Así lo cuenta en su documental en Netflix

El esperado documental Mañana será Muy Bonito, disponible desde el 8 de mayo en Netflix, no solo celebra la trayectoria de Karol G, sino que también revela una parte profundamente personal de su historia. La cantante colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, se abre ante las cámaras para hablar de los momentos que la marcaron, incluyendo un episodio de abuso de poder vivido a los 16 años.

“Él tenía cerca de 50 y me dijo que si no pasaba nada entre nosotros, lo de la música no iba a funcionar”, confiesa conmovida en el metraje. En el documental, Karol G relata cómo fue presionada por su entonces mánager, un hombre mucho mayor, que condicionó su carrera a una relación personal. Este momento, que hasta ahora había permanecido en silencio, muestra la crudeza que enfrentan muchas jóvenes en la industria musical.

Karol G: Un relato íntimo más allá del éxito

Mañana Fue Muy Bonito no es una típica biografía musical. El proyecto ofrece una visión cercana de la mujer detrás del fenómeno global. Como resume Netflix, se trata de “una mirada íntima y auténtica” de su vida, con imágenes inéditas y testimonios sobre su camino en la música. También explora el impacto de su histórica gira mundial Mañana Será Bonito, con la que hizo historia al convertirse en la primera artista latina en liderar una gira de estadios.

“Es una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable”, afirma la cantante. Con este documental, Karol G no solo celebra sus logros, sino que visibiliza las heridas que la impulsaron a convertirse en la voz poderosa que hoy inspira a millones.