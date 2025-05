"Fue un infierno": Karol G habla por primera vez sobre su difícil relación con Anuel AA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G por fin habló sobre el tormentoso romance que vivió con el cantante puertorriqueño Anuel AA. La popular 'Bichota' decidió hablar sobre este episodio tormentoso en su nuevo documental de Netflix, Mañana será bonito, que se estrena este 8 de mayo.

Un adelanto del documental se volvió viral en redes sociales. Fue grabado por fans que asistieron a la primera presentación del filme en el Museo de Arte Moderno de Medellín. En el clip, la colombiana cuenta lo mal que la pasó cuando estuvo con el cantante de Adicto.

"Fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y sentía que como que me iba a morir. Sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", comentó. "Sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir.... Era una pesadilla, fue un infierno".

Un recuerdo de cuando Anuel AA y Karol G eran pareja.Fuente: Instagram: Anuel AA

Karol G agradecida por lo vivido

Aunque fueron momentos muy duros, Karol G dijo estar agradecida por haberlos vivido, ya que eso le permitió crear canciones que conectan con muchas personas.

"Lo único que dejó fue que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten", expresó.

Karol G y Anuel AA se conocieron en 2018 cuando grabaron juntos la canción Culpables. Poco después, confirmaron que eran pareja.

En 2019, la cantante asistió a los Premios Billboard de la Música Latina con un anillo de compromiso, confirmando que iban a casarse. Sin embargo, en 2021, la pareja puso fin a su relación.

Aunque nunca contaron detalles, Anuel AA dijo en su momento que la separación fue en buenos términos.

Tiempo después, en 2022, el artista comenzó una nueva relación con la cantante Yailin, 'la más viral' y se casaron a los pocos meses. En noviembre de ese mismo año, anunciaron que esperaban una hija, Cattleya, quien nació en marzo de 2023.

Sin embargo, en febrero, un mes antes del nacimiento, Anuel AA informó que ya no estaban juntos.

Karol G rompe barreras para las mujeres latinas en la música

Carolina Giraldo Navarro, o simplemente Karol G, se convirtió en un ícono y referente en el género del reguetón. La intérprete de Mi ex tenía razón y Si antes te hubiera conocido es la primera mujer en ganar un Grammy y un Latín Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana.

"Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue, no me alcanzaría el tiempo. Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería cero", señaló Karol en el tráiler del documental.

La también compositora y empresaria recalcó que ella realizó "el primer tour de estadios de una artista latina en la historia" y que a pesar de encontrar críticas a su alrededor siguió adelante. "Uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas", acotó.