Desde que Donald Trump comenzó su carrera política, ha utilizado numerosas canciones populares en sus campañas y eventos, a menudo sin el consentimiento de los artistas. Este uso ha generado reacciones negativas de varios músicos que han expresado públicamente su oposición a que sus obras sean asociadas con las ideas y la imagen del expresidente de Estados Unidos.

Entre los artistas más destacados que han tomado medidas legales o expresado su rechazo están Elton John, los Rolling Stones y Neil Young. Elton John fue uno de los primeros en oponerse públicamente al uso de sus canciones, como "Rocket Man" y "Tiny Dancer", en los mítines de Trump en 2016.

Aunque Trump había manifestado ser un fan del músico británico, John aclaró que no quería que su música se utilizara en eventos políticos, destacando que sus diferencias políticas eran irreconciliables y que, como artista británico, su música no debía ser utilizada en la política estadounidense.

Asimismo, los Rolling Stones, que vieron cómo sus éxitos "You Can’t Always Get What You Want" y "Start Me Up" sonaban repetidamente en los actos de Trump, enviaron múltiples cartas de cese y desistimiento a la campaña, incluso amenazando con acciones legales si continuaba el uso no autorizado de sus canciones​

Medidas legales y resistencia de los artistas

Neil Young, otro de los artistas icónicos en la lista, ha sido particularmente vocal contra Trump. Young presentó una demanda en 2020 después de que su canción "Rockin’ in the Free World" fuera utilizada en los mítines de Trump sin permiso. La demanda argumentaba que el uso de la música de Young implicaba falsamente que él apoyaba la candidatura de Trump, lo cual estaba lejos de la realidad.

Axl Rose, líder de Guns N' Roses, también se sumó a la lista de músicos que se oponen al uso de su música por Trump, especialmente después de que "Sweet Child o’ Mine" fuera usada en varios eventos. Rose criticó públicamente a Trump por aprovecharse de lagunas legales en las licencias musicales de los lugares donde realizaba sus mítines, utilizando canciones sin el consentimiento de los artistas.

A lo largo de los años, la lista de artistas que han solicitado a Trump que deje de usar sus canciones ha crecido e incluye a figuras como Rihanna, Adele, Queen, y REM. Muchos de estos músicos han emitido comunicados oficiales en los que expresan su desacuerdo y algunos, como el caso de Tom Petty, han llegado a acuerdos legales con la campaña para que no se repita el uso de sus canciones.

