Uno de los festivales más importantes en el estado de Texas es el Fright Fest. Este se realiza en los distintos parques temáticos de la cadena Six Flags, donde se ambientan centros de diversiones con temática de Halloween y empieza después de las 4 p.m., hora en la que cierra el parque de diversiones.

En este festival hay diversas atracciones animadas con temática de diversas películas de terror como Saw, Stranger Things, Army of the Dead, The Conjuring Universe, Trick ‘r Treat, Texas Chainsaw Massacre y DCeased. Conoce cuál es la nueva política que están implementando en la edición 2024 en Texas.

Conoce cuál es la nueva política en “Six Flags”

De acuerdo con lo indicado por la por la cadena “Six Flags”, a partir de este año a los menores de 15 años o menos se le impondrá la política de “chaperones”. Esto quiere decir que todos los asistentes de este grupo deberán tener una persona de 21 años o más que los cuide.

Además, indican que un mayor de edad solo podrá “chaperonear” hasta un máximo de 10 menores de edad. Este deberá tener su foto de identificación válida donde indique la fecha de su nacimiento para ser valido, además tendrá que acompañarlos durante todo su recorrido.

En el caso que se encuentre a un menor de 16 años sin un chaperón, ya sea que no haya registrado uno o se haya separado de él, en el caso que sea después de las 4 de la tarde, se procederá a retirarlo del parque de diversiones.

Crédito video : YouTube | @AmusementSource