Seven Up trae de vuelta este sabor clásico en edición limitada para el otoño en EE.UU.

Los fanáticos de la gaseosa Seven Up están entusiasmados por una reciente noticia: el sabor Shirley Temple, muy popular en la oferta de la marca, volverá a los estantes durante la temporada de otoño, de acuerdo al medio Parade.

El sabor Shirley Temple, que combina notas de granada y cereza, está inspirado en la bebida sin alcohol del mismo nombre. Aunque se puede disfrutar todo el año, se prepara especialmente durante la época de fiestas navideñas. Por ello, fue lanzado por la compañía Seven Up durante la temporada de otoño de 2024, entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre. Fue una edición limitada y solo estuvo disponible en tiendas hasta que se agotó el stock. Este año, la icónica bebida estará de regreso durante los próximos meses, y aunque no se ha indicado fecha exacta, se sabe que estará disponible durante el periodo de otoño 2025 en Estados Unidos.

Seven Up confirmó el regreso de la bebida sabor Shirley Temple

La primicia fue dada por el reconocido bloguero de comida @markie_devo, quien realizó una publicación en Instagram indicando que le había llegado información sobre el regreso de la bebida para este año. El medio Parade confirmó la noticia, comunicándose directamente con un portavoz de la compañía. En un correo electrónico, el representante de Seven Up verificó la autenticidad del anuncio. No liberó detalles sobre la fecha exacta en que estaría de regreso a los estantes, pero sí indicó que podrá adquirirse durante los meses de otoño.

La bebida sabor Shirley Temple de Seven Up será ofrecida en edición limitada nuevamente, por lo que se espera que sea un lanzamiento con motivo de las fiestas navideñas y de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Seven Up ofrece otra bebida en edición limitada para el verano

Mientras los fanáticos de las bebidas de Seven Up esperan el regreso de Shirley Temple, pueden disfrutar de otra bebida también lanzada en edición limitada que está disponible actualmente en tiendas. Se trata del sabor Endless Summer Watermelon & Strawberry, una bebida de sandía y fresa que se está ofreciendo de manera especial con motivo del verano. En este caso, también se venderá solo mientras las tiendas tengan disponibilidad de la misma. Pero una vez que se agote, hacia el final de los meses calurosos, los consumidores ya podrán acceder a la edición navideña de Shirley Temple. Definitivamente, la empresa de gaseosas Seven Up sabe cómo mantener satisfechos a sus clientes a lo largo de todo el año.