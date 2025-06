La cadena minorista Publix abrirá nuevas sucursales en Estados Unidos durante los próximos meses. Esta cadena de supermercados es muy popular entre los estadounidenses y busca ser una de las principales competidoras de marcas predominantes como Walmart. Actualmente, sus sucursales están ubicadas sobre todo en la zona sureste del país. Las nuevas inauguraciones son parte de su estrategia para expandir su presencia.

Publix ha ganado popularidad entre los consumidores no solo por la calidad de sus productos, sino también por el trato de su personal. El staff de Publix es muy amigable e incluso es conocido por ayudar a los clientes a cargar sus productos hasta el auto al momento de su reiterada, lo cual mejora significativamente su experiencia de compra.

Ubicaciones de las 4 nuevas tiendas de Publix

La cadena abrirá dos nuevas tiendas en el estado de Kentucky y un par más en el estado de Ohio. Las locaciones de Kentucky, sobre todo, serán muy importantes para su estrategia de expansión ya que actualmente solo cuenta con 3 sucursales en dicho lugar, mientras que otras cadenas, como Walmart, Kroger y Aldi, ya se encuentran muy bien establecidas en él. Así, sus nuevas locaciones de Kentucky permitirán ampliar las alternativas de compra a los habitantes del estado, facilitándoles opciones novedosas.

Las sucursales de Kentucky estarán ubicadas en las ciudades de Louisville y Lexington. La más próxima a inaugurarse es esta última, la cual abrirá el 4 de junio en el centro comercial The Fountains at Palomar, y contará con un espacio de ofrecimiento de bebidas alcohólicas para mayores de edad Publix Liquor. La tienda de Louisville aún no cuenta con fecha de apertura confirmada, pero se sabe que estará ubicada en BlankenBaker Plaza y que reemplazará al antiguo Walmart Neighborhood Market que cerró en 2018.

Por otro lado, las tiendas de Ohio serán las primeras que la cadena inaugurará en dicho estado. Estarán ubicadas en el área metropolitana de Cincinnati, en la frontera con Kentucky. Publix tampoco ha liberado fechas exactas para estas tiendas, pero sí se ha confirmado la adquisición de terrenos y firma de contratos de arrendamiento en dicho lugar por parte de la cadena.

Publix es una tienda distinta a las grandes cadenas de Estados Unidos

Publix opera alrededor de 1288 tiendas en Estados Unidos actualmente. Es una cadena de supermercados privada, pero cuenta con un modelo de propiedad que lo distingue del resto. Publix es propiedad parcialmente de sus empleados, quienes poseen un 80% de la empresa. El 20% restante lo posee la familia Jenkins, fundadora de la marca. Esto convierte a Publix en una cadena única en el mercado estadounidense: sus trabajadores se interesan más profundamente en el buen desenvolvimiento de los negocios puesto que pueden recibir bonificaciones, acciones y beneficios de manera directa.